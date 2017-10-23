KYB'den, Barzani'ye 'çözüm teklifi sunuldu' iddiası

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'e askeri operasyon yapılmadan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye bir çözüm teklifi sunulduğunu ancak kabul edilmediğini öne sürdü.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan açıklamaya göre, Kerkük'e askeri operasyon yapılacağı iddialarının yayılması üzerine, KBY'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği toplantıda, 52 üyeden 38'inin onaylayıp imzaladığı bir çözüm teklifinin hazırlandığı ifade edildi.

TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Açıklamada, Erbil ve Bağdat'ın uzlaşmasını öngören teklifin, 15 Ekim tarihinde Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani tarafından, Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un da katıldığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB politbüro üyeleri toplantısında masaya yatırıldığı ancak teklifin ciddiya alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada Bafel Talabani tarafından Barzani'ye sunulan çözüm teklifinin içeriği hakkında ise şunlar kaydedildi:

"Kerkük vilayeti sınırları içerisinde ortak bir askeri komutanlığın kurulması ve komutanlığın içerisinde Irak ordusu, Peşmerge ve ABD temsilcilerinin yer alması. Bu komutanlığın bölgedeki güvenlik ve istikrarı korumayı amaçlayıp Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne konuşlanması. Kerkük kent merkezine hiçbir ordu unsurunun girmemesi. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların diyalog ve anayasa çerçevesinde çözülmesi."