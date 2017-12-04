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KYK, burs-kredi taahhütname süresini uzattı

Burs-kredi taahhütnamesi zamanında onaylanmayan yurt içinde okuyan öğrenciler için onay süresi uzatıldı.

İHA | 04.12.2017 - 14:49..
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kyk

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu yıl ilk defa burs-kredi alacak öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştiren KYK, taahhütnamesini süresi içinde onaylayamayan öğrenciler için onay süresini uzattı.

SON GÜN 10 ARALIK

Yurt içinde öğrenim gören ve KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 10 Aralık saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ocak ayında ekim, kasım, aralık, ocak ayları dahil olmak üzere dört aylık ödeme yapılacak.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

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