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KYK ikinci yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yedek yurt başvuruları sonuçlarını duyurdu.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 17:16..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca (KYK), yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurular sonuçlarını duyurdu.

Öğrencilerin yurtlara yerleşmesinin ardından yedek başvuruları başladı. İlk yedek sonuçlarının duyurulmasının ardından 2. yedek yurt sonuçları da açıklandı.

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ÜÇÜNCÜ EK YERLEŞTİRME 27 EYLÜL'DE

3'üncü yedek yerleştirme de 27 Eylül'de yapılacak. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle başvuru alınarak, öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Kredi ve burs başvuruları ise tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, süresi içinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek.

KYK ikinci yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

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