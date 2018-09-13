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KYK tanıtım günleri başladı

Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, burs ve kredi ihtiyaçlarını karşılayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 81 il ve KKTC‘de KYK yurtların tanıtımı yapılıyor.

İHA | 13.09.2018 - 09:09..
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim görmeye gelen Öğrenciler ve onların aileleri için açılan stantlarda görev yapan KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı çalışan personeller de kurumun işlevi, yurt, kredi - burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkânlar, eğitim, sosyal - kültürel - sportif faaliyetler, ve Erzincan hakkında öğrenci ve ailelerine bilgiler veriyor.

YURTLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLİYOR

Erzincan Otobüs Terminali, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kampüsü ve Erzincan Yurdu Kampüsünde açılan stantlarda öğrencileri ve ailelerini karşılamaya devam ediyor.

Uygulamayı memnuniyetle karşılayan öğrenciler ve aileleri barınma hakkında akıllarındaki soru işaretlerinin giderildiği için mutlu olduklarını dile getirdiler.

KYK tanıtım günleri başladı

"HER ALANDA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Uygulamayı memnuniyetle karşılayan öğrenciler ve aileleri barınma hakkında akıllarındaki soru işaretlerinin giderildiği için mutlu olduklarını dile getirdiler.
“KYK Tanıtım Günleri” ismiyle başlatılan uygulamanın ilk gününde öğrencileri karşılayan KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek "2018-2019 eğitim yılına başlamış bulunmaktayız. Bütün öğrencilerimiz ve onlarla birlikte gelen aileleri şehrimize hoş geldiler. Geçtiğimiz sene ve bu sene yeni açtığımız yurtlarla ilimizde yurda başvuran tüm erkek ve kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Her sene olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimize barınma ve beslenme hizmetinin yanında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif anlamda da kazanımlar sağlamaya daha verimli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

30 EYLÜL'E KADAR HİZMET VERECEK

“KYK Tanıtım Günleri” programı çerçevesinde kurulan stantlar 30 Eylül 2018 tarihine kadar belirtilen noktalarda hizmet vermeye devam edecek.

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