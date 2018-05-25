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KYK tatilde de açık

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), okulların tatil olduğu yaz aylarında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

AA | 25.05.2018 - 15:54..
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KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlar, yaz okulu, sınav, kurs ve zorunlu staj gibi sebeplerle barınmak isteyen öğrenciler için yaz ayları boyunca bu yıl da gençlerin hizmetinde olacak.

Yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle yaz okulu, sınav, kurs, staj belgesi il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.

KYK tatilde de açık

KAYITLI OLMAYAN DA KALABİLECEK

Nöbetçi yurtlarda kalabilmek için KYK öğrencisi olma şartı aranmayacak.

Kurum yurtlarında kayıtlı bulunmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğü ya da nöbetçi yurda sunarak, yurt hizmetinden faydalanma imkânına sahip olacak. Ancak Ankara ve İstanbul'daki nöbetçi yurtlarda sadece kurum yurtlarında kalan veya bu iki il dışındaki bir ilde öğrenim gören öğrenciler barınabilecek.

KYK tatilde de açık

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