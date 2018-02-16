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KYK'dan öğrencilere e-Devlet kolaylığı

Gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt, burs ve kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet'e taşındı.

AA | 16.02.2018 - 09:11..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuru döneminde yurt, burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemleri dilekçe gerekmeksizin online yapılıyor.

Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi nakil başvurusu e-Devlet'ten alınarak, gençlerin dilekçe gönderme yükümlülüğü de kaldırılıyor. Böylece durumu mevzuata uygun olan öğrencilerin nakil işlemleri vakit kaybedilmeden gerçekleştirilebiliyor. Burs/kredi nakil talebinde bulunan gençler, başvuru durumunu e-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

YÖKSİS'te yer alan öğrenim bilgilerine göre nakil işleminin gerçekleştirilmesi ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgisinin YÖKSİS'te yer almaması sebebiyle, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin gerekli belgeleri kuruma göndermeye devam etmesi gerekiyor.

KYK'dan öğrencilere e-Devlet kolaylığı

BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU E-DEVLET'TE

Öğrencilerin mevcut burs/kredi bilgilerinin görüntülenebildiği e-Devlet'te, burs/kredi almaktan vazgeçmek isteyen öğrenciler iptal başvurusunda da bulunabiliyor.

KYK'den öğrenim/katkı kredisi kullanan öğrenciler, geri ödemeyle ilgili her tür bilgiye yine e-Devlet'te yer alan "geri ödeme sorgulama" bölümünden ulaşabiliyor.

Öğrenciler, geri ödeme tarihi yaklaşan borçlar için dilekçe göndermeden erteleme talebinde bulunulabiliyor ve mevcut taleplerinin durumunu görüntüleyebiliyor. Öğrencilerin e-Devlet kolaylığıyla başvuruda bulunabilecekleri borç erteleme işlemi, işsizlik, askerlik veya yüksek lisans olmak üzere 3 nedenle gerçekleştirilebiliyor.

"GENCİZBİZ" PORTALI

2017-2018 eğitim öğretim yılı yedeği biten il/ilçeler için yerleştirme başvurusu ve kayıt işlemi de e-Devlet'ten tamamlanabiliyor. Ayrıca, yurtlarda barınan öğrencilere sunulan ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek amacıyla taahhüt işlemi de yapılabiliyor.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin izin işlemi gibi online hizmetlere de kolayca erişimin sağlandığı "GencizBiz" portalı için kimlik doğrulama işlemi de yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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