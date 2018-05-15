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Kylie Jenner'ın koruması konuştu: Bebeğin babası değilim

Tim Chung, Kylie Jenner'ın yeni doğan çocuğu Stormie’nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 11:31..
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Kylie Jenner ile Travis Scott’un şubat ayında dünyaya gelen kızı Stormi, Kylie’nin koruması Tim Chung’a benzetilmişti. Bu benzetmenin üzerine Jenner'ın takipçileri ünlü yıldızın sevgilisi Travis Scott'u yakın korumasıyla aldattığını öne sürdü.

"KOMİK DEDİKODU"

Model Kylie Jenner‘ın koruması Tim Chung, Kylie Jenner'ın yeni doğan çocuğu Stormie’nin babası olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Chung, bebeğinin babasının kendisi olmadığını söyledi. Chung, "Normalde asla böylesi gülünç dedikodulara cevap vermem. Kylie ve ailesiyle ilişkim tamamen profesyonel anlamda. Beni bu tip saygısız haberlerin içine çekmeyin!" dedi.

Kylie Jenner ile Travis Scott uzun zamandır aşk yaşıyor.

Kylie Jenner'ın koruması konuştu: Bebeğin babası değilim

Kylie Jenner'ın koruması konuştu: Bebeğin babası değilim

Kylie Jenner'ın koruması konuştu: Bebeğin babası değilim

Kylie Jenner'ın koruması konuştu: Bebeğin babası değilim

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