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La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull iİstanbul'da

My Life is Going On şarkısıyla üne kavuşan Cecilia Krull, konserde kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi.

AA | 22.09.2018 - 10:05..
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Dünya çapında ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla üne kavuşan Cecilia Krull ilk kez İstanbul'da konser verdi.

Müzisyen bir ailede yetişen ve 7 yaşında şarkı söylemeye başlayan İspanyol caz sanatçısı, sevenleriyle bir araya geldi.

SEVİLEN PARÇALAR SESLENDİRİLDİ

Krull, ilginin yoğun olduğu konserde, jenerik şarkısı "My Life is Going On"un yanı sıra kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden parçalar seslendirdi.

Farklı dillerde şarkılar söyleyen sanatçıya, sözleri Manel Santisteban imzası taşıyan "My Life is Going On" şarkısında seyirciler de eşlik etti.

La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull iİstanbul'da

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