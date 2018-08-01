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Zeytinburnu'nda laf atma kavgası

İstanbul Zeytinburnu’nda bir grup gencin sokakta yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine olay yerine gelen kızın akrabaları kavga etti.

İHA | 01.08.2018 - 10:22..
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Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup yabancı uyruklu genç, gündüz saatlerinde sokakta yürüyen genç bir kıza laf attı.

AKRABALARI KAVGAYA KOŞTU

Kızın durumu söylemesi üzerine akrabaları sokağa geldi. Sokakta laf atan gençlerle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Laf atma kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO



Zeytinburnu'nda laf atma kavgası

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