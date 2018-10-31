Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli resmen göreve başladı

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THY'nin 1 numarası İlker Aycı'nın gurur günü

İlk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Bu muhteşem yapıyı dünya ile buluşturduk" diyerek bundan sonra bu ülkenin bayrak taşıyıcısı olarak sancağın kendilerine emanet olduğunu söyledi