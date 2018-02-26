Lahit nedir

Lahitler, mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılır.

Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitlerin üzerinde, genellikle ölen kişinin kabartma heykeli bulunur.

Antik Yunan'da ise lahitler, genellikle dönemin tapınaklarında, benzer biçimlerde yapılır. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler, alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyulur.

LAHİT SOYGUNLARI

Lahitlere ölü ile birlikte, ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de koyulması nedeniyle Antik Çağ ve günümüzde sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir.