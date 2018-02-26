taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7848
EURO
4,6606
ALTIN
162,15
PETR
67,6400

Lahit nedir

Lahit; Antik Çağ'da döneminin önde gelen isimlerinin öldükleri zaman gömüldükleri, duvarları taş veya tuğla ile yapılmış, kapağı taşlarla örtülü mezar.

  1. Haberler
  2. İpucu

Lahitler, mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılır.

Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitlerin üzerinde, genellikle ölen kişinin kabartma heykeli bulunur.

Antik Yunan'da ise lahitler, genellikle dönemin tapınaklarında, benzer biçimlerde yapılır. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler, alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyulur.

Lahit nedir

LAHİT SOYGUNLARI

Lahitlere ölü ile birlikte, ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de koyulması nedeniyle Antik Çağ ve günümüzde sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeraltı orkidesi nedir
Bütün ömrünü yer altında geçiren yeraltı orkidesinin dünyada yaklaşık 50 adet olduğu düşünülüyor.
Kantarma nedir
Atların kontrol edilmesi, yönlendirilmesi için ağızlarına takılan araca kantarma denir.
Uyurgezerlik nedir
Uyurgezerlik nedir? Uyurgezer nasıl uyandırılmalıdır? Uyurgezerliğin tedavisi var mı?
Çinçilla nedir
Çinçilla; tavşan ve sincap karışımı bir hayvan olup, yaklaşık 700 gram ağırlığındadır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Köpek balıklarını keşfe hazır mısın

Köpek balıklarını keşfe hazır mısın

2
Göz tansiyonu nedir

Göz tansiyonu nedir

0
İslam Ulusu (Nation of İslam) nedir

İslam Ulusu (Nation of İslam) nedir

5
Kulunç nedir

Kulunç nedir

3
Mızrap nedir

Mızrap nedir

1
Yurt dışı telefonların pasaport kaydı nasıl yapılır

Yurt dışı telefonların pasaport kaydı nasıl yapılır

9
Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz

24