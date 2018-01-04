1 Kocasına tarım ilacı vererek zehirledi Denizli'de, yılbaşı gecesi eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren bir kadın, kocasına tarım ilacı verdi. Mahkemeye çıkarılan kadın cezaevine gönderildi.

2 Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı Bursa'da yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.

3 Murat Hazinedar karar sonrası ilk kez konuştu CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, görevinden uzaklaştırılmasının ardından kameralar karşısına geçti: Değil ben, ailemde bile bir tek FETÖ'cü yok.

4 Almanya’da kasırga alarmı Almanya’da etkili olan “Burglind kasırgası” hayatı felç etti. Almanya’da uçak ve tren seferlerinde aksama yaşanırken, bazı şehirlerdeki köprüler araç geçişine kapatıldı.

5 Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini beklediklerini belirtti.

6 Bağımlıyı zapt etmek için sedyeye bağladılar Bolu'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle etrafa saldıran 50 yaşındaki Y.D.Ö sedyeye bağlanarak zaptedildi.