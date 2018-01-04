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Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı

Bursa'da yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.

DHA | 04.01.2018 - 21:28..
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Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden yaya ile otomobil sürücüsü A.I arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

Kavga sırasında A.I.'yı tabancayla ayağından yarayan yaya, kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı

Sürücüyü yaraladı lahmacun poşetinden yakalandı VİDEO

POŞETTEN İŞ YERİNİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, iş yerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.

Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı

TUTUKLANDI

A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı

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