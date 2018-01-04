Lahmacun poşeti şüpheliyi yakalattı

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden yaya ile otomobil sürücüsü A.I arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
SİLAHLA VURUP KAÇTI
Kavga sırasında A.I.'yı tabancayla ayağından yarayan yaya, kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sürücüyü yaraladı lahmacun poşetinden yakalandı VİDEO
POŞETTEN İŞ YERİNİN ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, iş yerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.