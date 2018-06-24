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Laiklik elden gidiyor diyen amcanın seçimlere katkısı

24 Haziran seçimleri için yürütülen çalışmalar kapsamında muhalefetin karşısında tek başına duran Süleyman Amca vardı...

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 23:09..
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Laiklik elden gidiyor diyen amcanın seçimlere katkısı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için sandık başına giden millet, tercihini Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı.

İlkelerini bir kenara bırakarak yan yana gelen muhalefet partilerinin yaptığı tüm çalışmalar boşa çıktı.

GÜNDEMİ BELİRLEYEN SÖZLER

Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında dobra dobra konuşan Süleyman Amca'nın sözleri bu sürece damgasını vurmuştu.

Türkiye'nin kötü dönemlerden geldiğini belirterek AK Parti iktidarlarından övgüyle bahseden Süleyman Amca, "Yok laiklik elden gidiyor, irtica geliyor" denilerek Türkiye'nin yıllarca oyalandığını söylemişti.

Laiklik elden gidiyor diyen amcanın seçimlere katkısı

Laiklik elden gidiyor diyen Süleyman Amca VİDEO

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