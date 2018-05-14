Geçtiğimiz günlerde Gazete 365 TV'nin İstanbul Üsküdar'da yaptığı 24 Haziran seçimleri sokak röportajında, muhabir Ceren Kaya'nın mikrofon uzattığı yaşlı bir adam, yaptığı hareketlerle birlikte, "Yok laiklik elden gidiyor, irtica geliyor." sözleriyle viral olmuş, görüntüler espri ve capslerle sık sık paylaşılmıştı.

EFSANE AMCA AMATÖR KAMERADA

Viral olan bu videonun yalnızca sabit kamerayla çekilmiş görüntüleri vardı. Daha sonra röportaj esnasında yaşananların amatör kameraya yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Laiklik elden gidiyor diyen amcanın yeni görüntüsü