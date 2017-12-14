Lale çılgınlığı nedir

1600’lü yıllarda Hollanda’nın Altın Çağı’nda lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve sonrasında sert düşüşü, lale çılgınlığı olarak isimlendirilmişti. Lale çılgınlığının diğer adları ise Lale balonu ve Lale spekülasyonu.

LÜKS VE STATÜ SEMBOLÜYDÜ

Lale soğanı, ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hollanda büyükelçisi tarafından İstanbul’dan alınıp Hollanda’ya götürülüp tanıtılmış, zamanla lüks ve statü sembolü haline gelmiştir. 1637’nin şubat ayında tavan noktaya ulaşan lale çılgınlığı, kısa vadede zengin olma güdüsüyle ortaya çıkan ilk kitlesel çılgınlıktır.

FİYATLARIN GERÇEK FİYATLARDAN SAPMASINI BETİMLİYOR

Bu tabir günümüzde varlık fiyatlarının gerçek fiyatlarından sapmasını ifade ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de son günlerde yoğun talep gören Bitcoin'le ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'lale çılgınlığı' benzetmesi yaparak vatandaşları şöyle uyarmıştı:

"Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."