Lanetli olduğu için popüler olan 5 otel

Aybüke SENGİR / [email protected]

Perili köşkler ya da lanetli oteller sizi korkutuyor mu? Kimi geçmişine dair korkunç hikayeler anlatıyor, kimi hayalet turları düzenliyor. Hortlaklar, periler, hayaletler, çığlıklar, kulağınızın dibinde kime ait olduğunu bilmediğiniz nefes alıp vermeler... Hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim istiyorsanız buralara gitmelisiniz.

RUTHİN CASTLE HOTEL

Ruthin’in geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. İngiltere’de Kuzey Galler'deki bu kale, lüks bir spa ve konuk odalarıyla sizi karşılıyor. Hatta meşhur ortaçağ bayramlarına da ev sahipliği yapıyor. En önemli özelliği korkunç zindanlara, boğulma havuzuna, çukur yerlere ve açıklanamayan ürkütücü seslere sahip olması. Sonuç olarak mülk, geçmişte bazı rahatsız edici cinayetlere tanık olmasıyla tanınıyor. Ziyaret ederken, Lady Gray'in hayaleti için tetikte olun. Çünkü efsaneye göre, kocasının metresini orada ölüme mahkum etti ve o zamandan beri bu şato perili oldu.

LANGHAM HOTEL- LONDRA

1865 yılında açılan bu 380 odalı otel, Oscar Wilde, Mark Twain ve Winston Churchill gibi bir sürü hayalet hikayesi listesi var. Muhtemelen rastlayacağınız hayaletler arasında, dördüncü katın penceresinden atlayan bir Alman prensi, balayında karısını öldüren bir doktor ve son günlerini geçiren İmparator III. Napolyon bu otele sürgün edilişi olacak. Bu korkunç hikayelerin yanı sıra lüks bir spaya, tuz saunasına ve diğer pek çok lüks olanaklara sahip. Bu ürkütücü otelde kalmak isterseniz mutlaka Room 333'ü rezerve edin.

BALLYGALLY CASTLE- İRLANDA

1625 yılında inşa edilmiş olan İrlanda’daki bu 54 odalı kale otel, hayalet hikayeleriyle meşhur. Otel aynı zamanda İrlanda Denizi'ne bakan muhteşem bir ortama sahip. Söylentilere göre İsabel adındaki ev sahibi kadın eşiyle tartışıp kaleden aşağı atlıyor. Şimdi ise onun atladığı lanetli odada kalmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.





THE SHELBOURNE DUBLİN, A RENAİSSANCE HOTEL

İrlanda’da bulunan bu otelde Bill Clinton, Liam Neeson ve Julia Roberts, Dublin’in bu görkemli otelinde konaklayan ünlülerden. Aktris Lily Collins, odasında bir hayaletle karşılaştığını iddia ettiğinde, otel personeli ona binada ölen ve hala odalarda dolaşan genç kız Mary Masters’ın olduğunu söylemişti. Bu haberin ardından otel daha çok merak görmeye başladı.





CASTLE LESLİE ESTATE - İRLANDA

Yine İrlanda’dayız. Dışı da içi de görkemli bir yapıya sahip olan bu kale otel, genelde düğünlere ev sahipliği yapıyor. Paul McCartney ve Heather Mills'in düğünü de burada olmuştu. 19. yüzyıla ait bu mülke mutlaka uğramalısınız, çünkü İrlanda kırsalıyla çevrili otel çeşitli ruhlara ev sahipliği yaptığı hikayeleriyle ilginizi çekerken, manzarasıyla da ilginizi çekecek. Hikayelerinden en ünlüsü, I. Dünya Savaşı sırasında öldürülen Norman Leslie'nin hayaletinin hala Kırmızı Oda’da olduğu. Anlatılanlara göre ölümünden birkaç hafta sonra aynı odada Lady Marjorie Leslie tarafından görülüyor. İnsanlar hala o odayı tutmak için onlarca kilometre uzaklıktan geliyor.







