Laos'taki çöken barajdan 11 binden fazla kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler, çöken hidroelektrik barajından boşalan milyarlarca litre suyun neden olduğu selden 11 bin 34 kişinin etkilendiği tahmin edildiğini açıkladı.

131 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

BM'nin son durum raporuna göre, afetin en çok vurduğu Sanamxai köyündeki 3 bin 60 kişi barınaklara yerleştirilirken, selde kaybolan 131 kişiden halen haber alınamıyor.

Raporda, 6 bin 400 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Attapeu'da acil beslenme desteğine ihtiyaç olduğu ve afet bölgesindeki acil gıda ihtiyacının aylık 96 ton olduğu bildirildi.

"KÖYLÜLERİN DESTEĞE İHTİYACI OLACAK"

Bölgedeki 48 kişinin travma tedavisi gördüğünün ve bu sayının gelecek günlerde artabileceğinin altı çizilen raporda, "Köylülerin travma, yaralanmalar, ishal ve ateş şikayetiyle desteğe ihtiyacı olacak." ifadesine yer verildi.

Afet nedeniyle Tayland ve Güney Kore'den gelen yabancı sağlık ekiplerinin, bölgedeki yerel sağlık yetkililerine yardımcı olduğu kaydedildi.

Laoslu yetkililer, barajın çökmesi sonucu su altında kalan köylerde 27 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamış, bölgede görev yapan bazı yetkililer ise ölü sayısının 30 olduğunu söylemişti.

Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İnşaatına 2013'te başlanan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajında üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu.

Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.