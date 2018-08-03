Lapseki'de asma köprü çalışmalarına start verildi

Lapseki'nin sahil bandında batı kordonu ile doğu kordonunu birleştirecek asma köprü için planlamalar da hazırlandı.

21 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Asma köprünün inşaatına başladıklarını belirten Yılmaz, "Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen Beybaşlı Halil ile Lapsekili İbrahim Onbaşı'nın anısını yaşatabilmemiz için bir mecit köprüsü olacak burası. Tamamlandığında 21 metre uzunluğunda dört metre genişliğinde olacak." dedi.

"ÖRNEK PROJE"

Yılmaz, köprünün tamamlanmasının ardından batı kordonundaki projenin örnek olacağını da belirterek, "Yaklaşık 75 bin metre kare alan ve bin 500 metre uzunluğunda yapılacak proje çok konuşulacak. Bu proje Çanakkale merkezinde bile yok. Bu projeyle çok iddialıyız. Çanakkale genelinde örnek bir proje." diye konuştu.