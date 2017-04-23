Lara: İhaneti giymişsin şarkısını tüm hainlere gönderdik

Avcılar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, öğrencilere mini konser verdi.

"İKİ İNSANIN ARASINDAKİ AŞKI ANLATMIYOR"

Lara, son şarkısı 'İhaneti giymişsin'i sadece iki insanın arasındaki aşka dair yazılmadığını vurgularken şunları söyledi: " İhanet' derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı. Zaten şarkının sözlerinde de İhaneti giymişsin, çokta yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin, çok da yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak. Caiz bir tabirle söylemek gerekirse. Adamlıktan nasibini ben vereceğim. Ben bu ihaneti inine gireceğim diyor gayet de ağır sözleri var. Artık 'Anlayana' diyoruz."