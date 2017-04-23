taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Lara: İhaneti giymişsin şarkısını tüm hainlere gönderdik

Şarkıcı Lara, son şarkısı 'İhaneti giymişsin'i kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdiğini söyledi.

23.04.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. Magazin

Avcılar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta ve ağır derecedeki engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan 'Ünlülerle selfie' projesine katılan Lara, öğrencilere mini konser verdi.

Lara: İhaneti giymişsin şarkısını tüm hainlere gönderdik

"İKİ İNSANIN ARASINDAKİ AŞKI ANLATMIYOR"

Lara, son şarkısı 'İhaneti giymişsin'i sadece iki insanın arasındaki aşka dair yazılmadığını vurgularken şunları söyledi: " İhanet' derken kendi vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden tüm hainlere gönderdik bu şarkıyı. Zaten şarkının sözlerinde de İhaneti giymişsin, çokta yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin, çok da yakışmış. Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak. Caiz bir tabirle söylemek gerekirse. Adamlıktan nasibini ben vereceğim. Ben bu ihaneti inine gireceğim diyor gayet de ağır sözleri var. Artık 'Anlayana' diyoruz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

725
Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

53
Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

25
Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

52
Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

16
Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

7
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM