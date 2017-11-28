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Lastiği patlatılan otomobilden 2 kilo altın çalındı

Üsküdar'da yakıt aldıktan sonra park eden bir otomobilin lastiği patlatıldı ardından 2 kilo altın çalındı.

DHA | 28.11.2017 - 18:51..
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otomobil

Polis merkezine giderek otomobilinden altın çalındığını bildiren kuyumculara altın pazarlama işinde çalışan Zeki Günayalp, Üsküdar Libadiye Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna aracına yakıt almak için girdiğini, yakıtı aldıktan sonra lastiğinin patlamış olduğunu fark ettiğini, bu nedenle aracını akaryakıt istasyonunun yan kısmına park ettiğini söyledi.

2 KİLO ALTIN ÇALINDI

Günayalp, pompacılara yakınlarda lastikçi olup olmadığını sormak için gidip geri geldiğinde, aracında bulunan ve içinde yaklaşık 2 kilogram altın olan çantanın çalındığını fark ettiğini bildirdi.

Lastiği patlatılan otomobilden 2 kilo altın çalındı

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken işyeri çalışanlarının ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

"İKİ KİŞİ GÖRDÜM"

Olayı anlatan Zeki Günayalp, "Arabanın lastiğinin patlak olduğunu fark ettik. Tam çıkıyordum geri geri yanaştım. Arkadaşlara lastikçi sormak için indiğimde, ön tarafta kuyumcu çantam vardı alıp gittiler.  2 kilo civarında altın vardı. Benim gördüğüm iki kişi vardı, takipli." dedi.

Lastiği patlatılan otomobilden 2 kilo altın çalındı

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