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Lastik botla kaçmaya çalışan 38 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalanarak, yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.

DHA | 08.05.2018 - 16:41..
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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

KIYAFET VE YİYECEK DAĞITILDI

'TCSG 6' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen ve ıslanan kaçaklara burada eşofman, ayakkabı ile yiyecek ve içecek verildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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