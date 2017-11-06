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Lastik firmasından Cüneyt Çakır'a ödül

Son zamanların tartışmalı ismi olan Cüneyt Çakır'a bir lastik firması "yılın hakemi" ödülünü ve üstüne de "bir takım lastik" hediye etti.

06.11.2017 - 16:53
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Lastik firmasından Cüneyt Çakır'a ödül

İzmit'te bulunan bir lastik fabrikasında yılın en iyileri ödülleri vardı. O ödüllendirmelerin içinde de spor kategorisinden "yılın en iyi hakemi" belirlendi. Son zamanlarda gerek performansı gerek tartışmalı kararları ile gündeme oturan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır "yılın en iyi hakemi" ödülüne layık görüldü.

"EN İYİ HAKEM ÖDÜLÜ"

Fabrika'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Cüneyt Çakır, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti.

MHK'NIN BİR NUMARASI DA TÖRENDEYDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, hyecanlı olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Cüneyt Çakıra, "Sizlerin yanına gelmeden 'Hocam heyecanlı mısınız? 100 bin kişi önünde maç yönetiyorsunuz' dediler. Daha fazla heyecanlı olduğumu söyledim. Sizlerin o güzel bakan gözlerini gördükçe, mesleğinizin sevgisini gördükçe bu heyecanım daha da arttı. Bana da soruyorlar bu kadar başarı, turnuva, finaller, yarı finaller nasıl oluyor diye. Bu da sizlerin bakışlarınızda, sağlınızda ve dualarınız da saklı." dedi.

Lastik firmasından Cüneyt Çakır'a ödül

BİR TAKIM KIŞLIK LASTİK HEDİYE

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ödülünü firma CEO'sundan alırken büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Kararlarıyla son zamanların en çok konuşulan hakemi olan Çakır'a sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Dünya Kupası ve Avrupa arenasında boy gösteren tecrübeli hakeme bir takım kışlık lastik hediye edildi.

KARARLARI TARTIŞMALI HAKEM: CÜNEYT ÇAKIR

Cüneyt Çakır parlayan grafiği ile yakın zamana damgasını vurmuş ve yönettiği maçlar ile Türk spor tarihine damgasını vurmuş bir isim. Ancak bu sezon verdiği tartışmalı kararlar gerek Avrupa gerek Türkiye liginde çok canlar yaktı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin de skordan çok konuşulan ismi olmuştu.

En son Sivasspor - Konyaspor karşılaşmasında Sivas ekibi lehine verdiği skandal bir karar ile penaltı noktasını işaret eden deneyimli hakem tartışmaların yine odağındaydı.

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