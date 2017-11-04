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Lastik ustasını lastik yaraladı

Sakarya Karasu'da lastik ustası Süleyman Ölmez, tamir ettiği lastik patlayınca hastaneye kaldırıldı.

04.11.2017 - 20:44
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Olay bu sabah saatlerinde, Karasu'da bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez'in tamir ettiği bir lastik bomba gibi patladı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Lastik elindeyken yaşanan patlamada ağır yaralanan Ölmez, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lastik ustasını lastik yaraladı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölmez, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, o anlar şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Lastik ustasını lastik yaraladı

Lastik ustasını lastik yaraladı

Lastik ustasını lastik yaraladı

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