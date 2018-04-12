Lastik üzerindeki yazılar ne anlama gelir

Lastik üzerindeki her işaret ve yazının bir anlamı olduğu gibi bu işaret ve yazılar sizin güvenliğinizle doğrudan ilişkilidir. EBAT Lastik seçerken en önemli kriterdir. Yanlış ebat seçimi aracın yakıt tüketimini ve güvenliğini ciddi oranda etkileyecektir.

Elmizde örnek olarak 205/55 R17 şeklinde bir ebat olduğunu varsayalım. 205 lastiğin milimetre olarak genişliğini, 55 yüksekliğin genişliğe oranını (yükseklik/genişlik = %55), R harfi lastiğin radyal olduğunu 17 de inç olarak jant çapını ifade etmektedir.

HIZ VE YÜK ENDEKSİ

Lastik ebatının yanında yer alır. Yük endeksinde yazılı olan rakam otomobilin belli bir basınçta taşıyabileceği azami yük miktarını belirtir. Hemen yanındaki harf ise lastiğin azami hız değerini belirtir. Aşağıdaki tabloda detayını görebilirsiniz.

İMALAT BİLGİSİ

DOT (Department of Transportation) yazısı ile başlayan alanda üretici bilgileri yer alır. Lastiğin üretildiği fabrika kodu, ebat kodu, ve isteğe bağlı çeşitli kodlar içerir. Bu alanda tüketiciyi ilgilendiren kısım en sonda yer alan tarihtir. 1315, 2216, gibi 4 haneli rakamların yer aldığı bu alan lastiğin üretildiği hafta ve yıl kısmını ifade eder. Örnek vermek gerekirse 2216 sayısının yer aldığı alan lastiğin 2016 yılının 22. haftasında imal edildiğini belirtir.

Lastiği sağlıklı bir şekilde ortalama 5 yıl boyunca kullanabilirsiniz, ancak bu süre kullanım koşullarına göre daha da düşebilir. 5 yıldan sonra ise kullandığınız lastik mukavemetini ciddi oranda yitirecektir. Bu da fren mesafesinin uzaması ve yol tutuş anlamında ciddi bir zayıflamaya yol açacaktır.

Lastiğinizi seçerken yeni üretilmiş olmasına dikkat edin, mümkünse en fazla 1 veya 1.5 yıllık lastik almaya özen gösterin. Düzgün koşullarda saklanmayan ve uzun raf ömrüne sahip lastikler de hiç kullanılmamasına rağmen özelliklerini yitirmektedir.

LASTİK AŞINMA ÇİZGİSİ

Lastik aşınma çizgisi aracın lastiğinin ne oranda aşındığını görmenize olanak sağlar. Aşınmış lastikler sürüşü güvenliğini olumsuz etkiler. Unutmayın ki lastik diş derinliğiniz 1.6 milimetrenin altında ise aracınız muayeneden geçemez. Lastik aşınma göstergesi her markada farklı şekillerde yer alabilir.

Lastiğin yola temas eden kısmında bazen bir rakam, bazen bir çizgi, bazen bir logo olarak yer alabilir. Rakam ve logo yok olursa veya lastik deseni çizgi boyutunun altında kalırsa lastiğiniz aşınmış demektir.

DİĞER GÖSTERGELER

M+S : Lastiğin bir kış lastiği olduğu ancak güvenlik testlerine tabi tutulmadığı anlamına gelir. Yanında kar tanesi logosu (3 peaks mountain snow flake) yer alırsa bunun anlamı o lastiğin güvenlik testlerine tabi tutulduğu anlamına gelir.

TUBELESS: İç lastiği (şambrel) olmayan lastik.

RF (Rein Force) : Güçlendirilmiş lastik.

XL (Extra load) : Daha fazla yük.