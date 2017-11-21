taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9282
EURO
4,6106
ALTIN
161,60
PETR
62,2400

Latin Amerika'da oto hırsızlarına büyük operasyon

Kolombiya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 334 oto hırsızı yakalandı.

21.11.2017 - 04:58
  1. Haberler
  2. Dünya

Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Polis Topluluğu (AMERIPOL) tarafından Kolombiya, Ekvador, Peru, Arjantin, Şili, Meksika, Panama, Bolivya, Paraguay, El Salvador, Kosta Rika ve Honduras’ta gerçekleştirilen operasyonların 6 gün sürdüğü kaydedildi.

334 OTO HIRSIZI YAKALANDI

Söz konusu ülkelerde 334 oto hırsızının yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonlarda güvenlik güçlerinin çalıntı 692 araç ve 3 bin 848 araç parçası ele geçirdiği bildirildi.

Latin Amerika'da oto hırsızlarına büyük operasyon

Açıklamada, Savunma Bakanı Villegas’ın, “Kolombiya’da uluslararası bağlantıları bulunan 14 çete çökertildi. 21 kentte yürütülen operasyonlarda çalıntı 91 araç, 79 motosiklet ele geçirilirken 67 kişi yakalandı.” ifadesine yer verildi.

Son operasyonlarda Ekvador’da 101, Peru’da 17 ve Şili’de 53 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada ayrıca, Kolombiya’da bu yıl 2016 senesine oranla oto hırsızlığının yüzde 15, motosiklet hırsızlığının yüzde 24 azaldığına dikkat çekildi.

İlginizi Çekebilir
Nijerya'da çiftçilere saldırı
Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.
Tillerson: Kuzey Kore'de diplomasi için hala ümitliyiz
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin ABD tarafından "teröre destek veren ülkeler" listesine alınmasını değerlendirdi.
Zimbabve'de darbeci ordu Mugabe'yi iknaya çalışıyor
Zimbabve ordu yetkilileri, istifa etmesi beklenen Devlet Başkanı Robert Mugabe ile siyasi krizin çözümüne yönelik görüşmelere başladı.
Merkel'den koalisyon krizi açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, azınlık hükümeti kurma konusunda planlaması olmadığını söylerken, erken seçime yeşil ışık yaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

39
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

34
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

17
İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

6
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

2
Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

2
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM