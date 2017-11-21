Latin Amerika'da oto hırsızlarına büyük operasyon

Kolombiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Polis Topluluğu (AMERIPOL) tarafından Kolombiya, Ekvador, Peru, Arjantin, Şili, Meksika, Panama, Bolivya, Paraguay, El Salvador, Kosta Rika ve Honduras’ta gerçekleştirilen operasyonların 6 gün sürdüğü kaydedildi.

334 OTO HIRSIZI YAKALANDI

Söz konusu ülkelerde 334 oto hırsızının yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonlarda güvenlik güçlerinin çalıntı 692 araç ve 3 bin 848 araç parçası ele geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Villegas’ın, “Kolombiya’da uluslararası bağlantıları bulunan 14 çete çökertildi. 21 kentte yürütülen operasyonlarda çalıntı 91 araç, 79 motosiklet ele geçirilirken 67 kişi yakalandı.” ifadesine yer verildi.

Son operasyonlarda Ekvador’da 101, Peru’da 17 ve Şili’de 53 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada ayrıca, Kolombiya’da bu yıl 2016 senesine oranla oto hırsızlığının yüzde 15, motosiklet hırsızlığının yüzde 24 azaldığına dikkat çekildi.