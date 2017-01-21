Lav silahıyla saldıran terörist arananlar listesinde

DEAŞ saldırısında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın, oyuncu Gamze Özçelik'in arkadaşı olduğu öğrenildi.

"Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, ABD başkanı Donald Trump ve Brexit sürecini değerlendirdi.

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Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Tahliye edilen Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" dedi.