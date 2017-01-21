Lav silahıyla saldıran terörist arananlar listesinde

Alınan bilgiye göre, saldırıları gerçekleştirenlerden birinin terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç olduğu tespit edildi.
300 BİN LİRA ÖDÜL KONDU
Saldırganın, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu belirtildi.
YUNANİSTAN'DAN YURDA GİRDİ
Sahte kimlik kullanan Turunç'un yine aranan teröristler listesinde bulunan Bilgehan Karpat'la birlikte geçen yıl kaçak yollarla Yunanistan'dan yurda girdiği bildirildi.
Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın, Karpat olabileceği üzerinde duruyor.