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Lavabo aç bomba gibi patladı

Markette aldığı lavabo açı kullanmak isteyen Aziz Çukurlu, kimyasalın bomba gibi patlaması nedeniyle ölümle burun buruna geldi.

18.10.2017 - 13:26
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patladı

58 yaşındaki Aziz Çukurlu, nalburdan aldığı lavabo açı kullanmak için açtı.

ELLERİ VE KOLLARI YANDI

Üzerindeki talimatları okuyan Çukurlu, eldivenlerini ve maskesini taktıktan sonra kimyasalı döktü. Bu sırada yaşanan patlama Aziz Çukurlu'yu feci şekilde yaraladı: Eldiven eline yapıştı, suratı ve kolları yandı.

Lavabo aç bomba gibi patladı VİDEO

DÖKMEMLE PATLAMASI BİR OLDU

Hastaneye kaldırılan Aziz Çukurlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Dökmemle patlaması bir oldu. Hemen çeşmenin yanına gittim, kafama su döktüm. Su dökerken gözlerim kapalıydı."

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