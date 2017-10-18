58 yaşındaki Aziz Çukurlu, nalburdan aldığı lavabo açı kullanmak için açtı.
ELLERİ VE KOLLARI YANDI
Üzerindeki talimatları okuyan Çukurlu, eldivenlerini ve maskesini taktıktan sonra kimyasalı döktü. Bu sırada yaşanan patlama Aziz Çukurlu'yu feci şekilde yaraladı: Eldiven eline yapıştı, suratı ve kolları yandı.
Lavabo aç bomba gibi patladı VİDEO
DÖKMEMLE PATLAMASI BİR OLDU
Hastaneye kaldırılan Aziz Çukurlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Dökmemle patlaması bir oldu. Hemen çeşmenin yanına gittim, kafama su döktüm. Su dökerken gözlerim kapalıydı."