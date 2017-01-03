Lavanta üretenler kazançlarını katlıyor

Tanıtım ve desteklerle üretimi geçen yıl yüzde 87 artırılan lavantadan elde edilen uçucu yağ yüksek gelir getirirken, ziyaretçi akınına uğrayan, mor renge boyanmış güzel kokulu lavanta bahçeleri de eko-turizmle kazanç kapısı aralıyor.



İlaç ve kozmetik sanayisinde önemli bir yere sahip, ekonomik değeri yüksek lavanta/lavandinden elde edilen uçucu yağ, üretici için önemli bir gelir kaynağı olma özelliği taşıyor.

En büyük üretici Fransa ve Bulgaristan

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, lavantanın ağır ve taban suyu yüksek topraklar hariç birçok alanda yetiştirilebildiğini, makineli hasada uygun bir bitki olduğunu anlattı.



Dekar başına yaklaşık 8-10 litre uçucu yağ elde edildiğini aktaran Tülek, yağın litresinin Bulgaristan'da 80-100 avro arasında işlem gördüğünü belirtti. Bitkinin ekonomik ömrünün yaklaşık 10 yıl olduğunu, en büyük lavanta üreticilerinin Fransa ve Bulgaristan olduğunu ifade eden Tülek, "Bulgaristan'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretim yapılıyor ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Türkiye ise yaklaşık bin 600 dekar alanda bu ürünün tarımını yapılıyor." diye konuştu.



Enstitüleri ile Bulgaristan Gül, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Enstitüsü arasında ikili iş birliği anlaşması imzalanarak geçen yıl 6 farklı lavanta çeşidinin dikiminin yapılmasının planlandığını da bildiren Tülek, Edirne merkez, Uzunköprü ve Lalapaşa'da yaklaşık 50 dekar alanda dikimlerin gerçekleştirildiğini anlattı. Tülek, "Lavanta bitkisi haziran-temmuz döneminde çiçek açar ve bu dönemde eko-turizm olarak büyük talep görüyor." ifadelerini kullandı.

"Devlet arazileri eklendi, tarım alanı genişledi"

Türkiye'deki lavanta üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü Muhtarı Mehmet Aydemir, köyünün yaklaşık 50 yıldır lavanta üretimi yaptığını anlattı.



Aydemir, lavanta tarımı için devlet arazilerinin de köy tüzel kişiliğine aktarıldığını, böylece 6-7 yılda köydeki lavanta ekim sahalarının iki katına çıktığını kaydetti. Köyünde lavanda üretimi sayesinde turizmin de canlandığını aktaran Aydemir, şöyle devam etti:



"Turistik açıdan köyümüze ilgi çok arttı. Geçen yıl çok rağbet gördük ama alt yapımız uygun olmadığı için turist sayısı 3 binde kaldı. Köyümüzde Lavanta Kokulu Kadın Kooperatifi kurduk. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yazın turist sayımız çok azaldı. Buna rağmen geçen yıl turist sayısı 20 bini aştı. Bu yıl için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alt yapımızın da iyileştirilmesiyle 30 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz."