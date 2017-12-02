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Lavrov: ABD Kim'i kasten kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Kuzey Kore ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 09:47..
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Belarus STV televizyonuna röportaj veren Lavrov, ABD ve Kuzey Kore ilişkisi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ABD KASITLI KIŞKIRTIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Kim Jong-un’un sakin durmaması, kendini tutamayarak onların provokasyonlarına tepki göstermesi için ABD’nin onu kasıtlı olarak kışkırttığı yönünde bir his var. Bu yüzden, Pyongyang’ın füze ve nükleer girişimlerini kınadığımızda Amerikan meslektaşlarımızın kışkırtmalı hareketlerini de kınamak zorundayız.” dedi.

Lavrov: ABD Kim'i kasten kışkırtıyor

KUZEY KORE SIK SIK DENEME YAPIYOR

Kuzey Kore, geçtiğimiz çarşamba günü, Hwasong-15 kıtalararası balistik füze denemesinde bulunmuştu. 4 bin 475 kilometre yüksekliğe ulaşan füze 950 kilometre yol kat etmişti.

Lavrov: ABD Kim'i kasten kışkırtıyor

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