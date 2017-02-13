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Lavrov: ABD’yi Astana’ya davet ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’un Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

13.02.2017 - 10:53
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Lavrov: ABD’yi Astana’ya davet ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana görüşmeleriyle ilgili Rus televizyon kanalı NTV’ye açklamalarda bulundu.

"ABD DAVET EDİLDİ"

Lavrov, "ABD, Suriye heyetini oluşturduğunda, önümüzdeki temaslara katılması için tarafımızdan davet edildi" dedi.

"WASHINGTON İLE İRAN'IN ARASI DAHA DA BOZULMUŞ GÖRÜNÜYOR"

İran’ın Suriye barış sürecinde oynadığı rolden de söz eden Lavrov, bu ülkenin DEAŞ’a karşı mücadele eden koalisyondan çıkarılmasının pragmatik olmayacağını vurguladı. Rus Bakan, “Washington ile İran’ın arası daha da bozulmuş görünüyor. Ancak Moskova, mantıkla yola çıkılmasını savunuyor” dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran’ı “terörün ana sponsoru” olarak değerlendirmişti.

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