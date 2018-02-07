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Lavrov ABD'yi, Suriye'yi bölmeye çalışmakla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin Suriye'yi bölmek istediğini bunu onlara soracaklarını belirtti.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 17:12..
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Sinsi planlar ve çıkar çatışmalarının aralıksız devam ettiği Suriye'de, Rusya ABD'ye sert tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçlayıp Moskova'nın, bu planların içeriğinin tam olarak ne olduğunu Washington'a soracaklarını söyledi.

Lavrov ABD'yi, Suriye'yi bölmeye çalışmakla suçladı

"TAAHHÜTLERİ TERK ETTİLER"

"Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti: "Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin DEAŞ ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar."

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