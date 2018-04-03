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Lavrov: Batılı ülkeler bizimle çocuk oyunu oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Skripal olayı hakkındaki suçlamalarına yanıt verdi.

AA | 03.04.2018 - 03:53..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırı sonrası kendileriyle "çocuk oyunları" oynamakla suçladı. Lavrov, "Biz çocukken, 'Kavgayı kim başlattıysa o bitirmeli' derdik" diye konuştu.

Lavrov: Batılı ülkeler bizimle çocuk oyunu oynuyor

"İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN İŞİNE DE GELEBİ,LİR"

Moskova'da gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, Sergey Skripal'in zehirlenmesinin İngiliz hükümetinin çıkarları için de uygun olabileceğini söyledi.

Lavrov, "Bu, seçmenine Brexit koşulları konusunda verdiği vaatleri yerine getiremeyerek kendisini rahatsız edici bir konumda bulan İngiliz hükümetinin de işine gelebilir." dedi.

"KASTEN YANLIŞ BİLGİ VERİYORLAR"

Rus bakan ayrıca yaşanılan süreçte İngiltere ve ABD'nin görgü kurallarına da uymadıklarını belirtti.

"Birçok kişi mevcut durumun Soğuk Savaş'tan daha kötü olduğunu, çünkü o zaman bazı kurallar olduğunu, bazı görgü kurallarına uygun hareket edildiğini söylüyor" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise bence görünen o ki Batılı ortaklarımız, başta İngiltere, daha sonra da ABD ve kör bir şekilde onların izinden giden ülkeler tüm bu görgü kurallarını bir yana bıraktı. Düpedüz yalan söylüyorlar ve kasten yanlış bilgi veriyorlar. Bence biz tüm bunlara soğukkanlı bir şekilde yanıt veriyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca gerginliğin azalmasının da tamamen Batılı ülkelerin tavrına bağlı olduğunu vurguladı.

Kremlin son olarak İngiltere'nin talebi üzerine devreye giren Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne de, yanıtlanması talebiyle bazı sorular da yöneltti.

Şu ana kadar 29 ülke, bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya ise Cuma günü, İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Bu ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İsveç, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya ve Ukrayna.

Rusya ayrıca 4 ülkeye (Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ) karşı da benzer bir adım atma hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti. Rusya daha önce İngiltere ve ABD'den de bazı diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

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