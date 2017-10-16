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Lavrov: Çıkarlar terörle mücadeleye engel oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı ülkelerin kendi jeopolitik çıkarlarını koruması nedeniyle hala teröre karşı birleşilemediğini söyledi.

16.10.2017 - 11:44
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Lavrov: Çıkarlar terörle mücadeleye engel oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Küresel politika: Dünyayı nasıl koruyacağız?" seminerinde yaptığı açıklamada;

"Dünyanın durumu zor ve ön görülemez olmaya devam ediyor. Yeni tehditler oluşuyor ve tüm dünyayı tehdit eden uluslararası terörizm tırmanmaya devam ediyor. İşin aslı, hala birleşmeyi başaramadık. Bazı hükümetler kendi jeopolitik çıkarlarını korumaya devam ediyorlar." dedi.

"TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR ZARAR VERDİ"

Gelenekler dikkate alınmadan devlet araçlarının ihracatının da gözlemlendiğini belirten Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar ciddi anlamda uluslararası hukuk kurallarına zarar verdi. Karşılıklı güvenin kaybolması ciddi endişe uyandırıyor." diye konuştu.

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