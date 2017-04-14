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Lavrov duyurdu: ABD'nin Suriye saldırısı tekrarlanmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile anlaşmayı başardıklarını bildirdi.

14.04.2017 - 10:26
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesi sırasında ABD’nin Suriye’deki saldırısının tekrarlanmaması gerektiği konusunda anlaşmayı başardıklarını bildirdi.

"DURUM TEKRARLANMAYACAK, ANLAŞTIK"

Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının provokasyon rolünün altını çizmek istiyorum. ABD Dışişleri Bakanı ile bu durumu detaylı bir şekilde konuştuk ve bu durumun tekrarlanmaması gerektiğinde anlaştık” dedi.

Lavrov aynı zamanda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü hattı üzerinden ek uzmanların katılımıyla bağımsız ve objektif soruşturmanın düzenlenmesi konusunda ısrarcı olacaklarının da altını çizdi.

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