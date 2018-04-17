Lavrov: Esad'ın Suriye'yi birleştirebileceğini söylemedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Beşar Esad'ın Suriye'yi birleştirebilecek bir lider olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini belirtti. BBC'nin sorularına cevap veren Lavrov, Suriye halkının kendi geleceğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

ESAD KONUSUNDA İLGİNÇ YORUM

BBC'ye demeç veren Lavrov'a "Rusya, 7 yıldır süren krize rağmen, Esad'ın Suriyelileri birleştirebilecek, yaraları sarabilecek ve ülkeyi gerçek anlamda yönetebilecek kişi olduğunu gerçekten düşünüyor mu?" sorusu yöneltildi.

"Biz hiçbir zaman böyle bir şey demedik" yanıtını veren Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına göre Suriye'nin geleceğine bizzat Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurguladı.

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