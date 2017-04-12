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Lavrov ile Tillerson Moskova'da buluştu

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının Moskova'da bir araya gelerek gündemdeki birçok konuyu ele aldı.

12.04.2017 - 11:45
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi. Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.

Lavrov ile Tillerson Moskova'da buluştu

Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi. Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu. Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.

"SALDIRILARIN İHLALİYDİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüşmesinde, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırısının hukukun ihlali olduğunu söyledi. Lavrov, bu tür saldırıların tekrarlanmamasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan Lavrov, Beyaz Saray'ın gerçek niyetini bilmek istediğini söyledi.

Lavrov ile Tillerson Moskova'da buluştu

TILLERSON: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK OLMALI

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ise Rusya ile iletişim kanallarının daima açık kalması gerektiğini belirtti.

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