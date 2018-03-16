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Lavrov: Sanırım yeterince eğitimli değil

Dokuzuncusu düzenlenen Astana toplantısı öncesinde bir basınla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere ile ilgili gelen soruları cevaplandırdı.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 11:06..
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Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Kazakistan’da, Suriye konulu 9. Astana toplantısına katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifyer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifyer toplantıda basının karşısına çıkarak bazı sorulara cevap verdi.

Lavrov: Sanırım yeterince eğitimli değil

Lavrov, Suriye'deki barışı sağlamanın önemine de değindi. Lavrov ayrıca Suriye'de barışın sağlanması durumunda bunun Orta Doğu'yu da olumlu etkileyeceğini belirtti. “Gerilimi azaltma bölgeleri işlemeye devam ediyor, ancak bunlar kalıcı değil, kurulum sürecinde de buna değinilmişti. Belirlenen süre dolduğunda karadaki durum ve bu bölgelerin etrafındaki mevcut hal göz önünde bulundurularak bu anlamda ne yapılacağına karar verilecek.” diye konuştu.

"EĞİTİM EKSİKLİĞİNDEN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ"

Gazeteciler, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a dün İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, "Rusya çenesini kapatsın ve çeksin gitsin." açıklamalarını da sordu. Lavrov, Williamson'un tarihe geçmek için böyle bir açıklama yapmış olabileceğini veya eğitim eksikliğinden böyle bir cevap verdiğini açıkladı.

Lavrov: Sanırım yeterince eğitimli değil

"RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ"

Lavrov, İngiltere'nin bu tavrını önemsemediklerini belirterek, "İngiltere'nin Skirpal'la ilgili ortaya kanıt sunması gerekir. Ancak ortada böyle bir kanıt yok. Bize söylenen sizinle bunu tartışmayacağız. Bu kimyasal silahlarlar ilgili olan anlaşmanın özüne aykırı bir şey zaten. Zehirleyici maddenin hangi ülkede uygulandığını gördüyseniz bunun kesinlikle tartışmaya açık olması gerekir. Her şey basında çok basit anlatılıyor. Rusya, Skirpal'la ilgili zehirleme suçlarını reddetti." dedi.

"İNGİLTERE'NİN SEVİYESİNE DÜŞMEYECEĞİZ"

Lavrov ayrıca İngiltere'nin propaganda yaptığını iddia ederek, "Biz hiç bir zaman bu seviyeye düşmeyeceğiz. Onların propaganda seviyesine yani. İngiltere'yle olan bu durum aslında biraz tuhafıma da gidiyor. Rusya karşıtı girişimlerini artık kendilerine bırakıyorum." diye konuştu.

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