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Lavrov: ABD'nin İran'a yaptırımları yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran’a karşı olan yaptırımlarını kesinlikle yasa dışı olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 17:51..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya’ya yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Madrid’de çalışma ziyaretinde bulunan Lavrov, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov, İran’a karşı ABD’nin yaptırımlarının kesinlikle yasa dışı olduğunu söyledi.

KARAR İHLAL EDİLDİ

ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının kesinlikle gayri meşru olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını büyük ölçüde ihlal ettiğini açıkladı.

Rus Bakan Lavrov, "ABD’nin İran’a karşı önlemleri kesinlikle gayri meşru. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının gayri meşru ihlali olarak, bu tedbirlerin açıklandığı ve uygulandığı biçimler, elbette derin bir hayal kırıklığına yol açamaz. Sadece uluslararası hukukun değil, uluslararası iletişim normlarının da iptal edilmediği gerçeğinden yola çıkmalıyız. Üstelik ültimatomlar ve tek taraflı taleplere dayanan bir politika izlemeye devam etmek, neredeyse çağımızda kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

"BAZI GERÇEKLER NATO’YU RUSYA’YLA DİYALOGA GEÇMEYE ZORLAYACAK"

Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşma tüm katılımcılar için geçerli olduğunu söyledi. Lavrov, İran ile nükleer programa ilişkin anlaşmasında, tüm katılımcılar için geçerli olmaya devam ettiğini açıkladı. Lavrov, Moskova’nın bunun üzerinde ısrar ettiğini de bildirdi.

Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi tarafından 2015 yılında oy birliğiyle imzalanan ve onaylanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın, bu mekanizmaya katılımlarını sürdürenlerin gücünü koruduğu varsayımından hareketle ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

“Rusya, NATO ile tam teşekküllü bir diyaloğu sürdürme teklifinde bulundu” diyen Lavrov, "Bazı gerçekler NATO’yu Rusya’yla diyaloga geçmeye zorlayacak. NATO komşularımızın askeri altyapısını ve askeri varlığını Rusya Federasyonu sınırları içinde oluşturmaya çalıştığı tüm adımlar, öncelikle ve en başta askeri teknik önlemlerle yanıt verilebilir." ifadelerini kullandı.

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