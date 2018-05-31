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Lavrov Kim Jong ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret için gittiği Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 12:51..
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Trump ve Kim zirvesi için başlatılan trafik baş döndürüyor, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kim Jong-un'la bir araya geldi.

Lavrov Kim Jong ile bir araya geldi

ÜST DÜZEY DESTEK

Lavrov, Moskova'nın Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelere destek verdiğini söyledi.

Kim Jong-un'un sağ kolu ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile New York'ta görüştü. ABD ve Kuzey Koreli onlarca diplomat Singapur'da 12 Haziran tarihinde planlanan zirve için hazırlık yapıyor. Kim'in perde arkasındaki üst düzey danışmanı da Singapur'da görüntülendi.

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