Lavrov Kim Jong ile bir araya geldi

Trump ve Kim zirvesi için başlatılan trafik baş döndürüyor, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kim Jong-un'la bir araya geldi.

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Lavrov, Moskova'nın Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelere destek verdiğini söyledi.

Kim Jong-un'un sağ kolu ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile New York'ta görüştü. ABD ve Kuzey Koreli onlarca diplomat Singapur'da 12 Haziran tarihinde planlanan zirve için hazırlık yapıyor. Kim'in perde arkasındaki üst düzey danışmanı da Singapur'da görüntülendi.