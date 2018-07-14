Lavrov: NATO ülkeleri Rusya’dan fazla para harcadı

NATO zirvesinin gerçekleşmesine karşılık Rusya’nın NATO’ya karşı tepkileri devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, NATO toplantısını ve sonuç bildirgesi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu.

"KIRIM'DA ADİL VE ŞEFFAF BİR REFERANDUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Lavrov, NATO’ toplantısının sonuç bildirgesindeki Kırım maddesi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Kırım’da adil ve şeffaf bir referandum gerçekleştirildi. Kırım’da gerçekleştirilen referandum çok sayıda uluslararası gözlemcilerin huzurunda gerçekleşti. Kırım’da gerçekleşen referandum Kosova’nın tek taraflı ve referandum olmaksızın bağımsızlığının tanınmasından daha şeffaf ve meşru idi." ifadelerini kullanarak NATO üyesi ülkelerin Kırım’ın Ukrayna’dan koparılarak Rusya’nın ilhakına yönelik bildirisini kabul etmedi.

"NATO SOĞUK SAVAŞI SÜRDÜRÜYOR"

NATO’nun Sovyetler birliğine karşı kurulan bir güç olduğunu hatırlatan Lavrov, "Geçmişten beri Ruslara karşı yürütülen bir soğuk savaş var. Anlaşılan o ki NATO bu soğuk savaşı sürdürme niyetinde. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri’ni ayrı tuttuğumuzda NATO üyesi Avrupa devletleri toplamda Rusya’nın savunma bütçesinin 20 kat fazla savunma bütçesi oluşturdu." dedi.

NATO’nun Gürcistan, Makedonya ve Ukrayna ile birlikte genişlemesi konusuna değinen Lavrov, "NATO’nun genişlemesi terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, iklim değişikliği, organize suç örgütleri gibi temel sorunları çözmez" şeklinde konuştu.