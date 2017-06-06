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Lavrov: Suriye’de güvenli bölgeler, bölünmeye yol açmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulması hakkında açıklamalarda bulundu.

06.06.2017 - 11:01
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Lavrov: Suriye’de güvenli bölgeler, bölünmeye yol açmıyor

Lavrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, güvenli bölgelerin oluşturulmasının Suriye’nin bölünmesine yol açmadığını defalarca dile getirdiğini anımsattı.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİYOR"

Ana hedefin, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi ve bütün Suriye topraklarında gerginliğin azaltılması olduğunu ifade eden Lavrov şöyle devam etti:

"Bir anda tüm ülkede bu rejimin oluşturulması son derece zor, hatta imkansız olduğu için bahsettiğimiz bölgelerden başlama kararını aldık. 4 bölge konusunda uzlaşmaya varıldı. Halen ateşkes rejiminin ve bu bölgelere giriş çıkışların sağlanmasının denetimine ilişkin belli detaylar üzerinde görüşmelere devam ediliyor."

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