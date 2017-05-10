Lavrov: Türkiye ile Almanya'dan daha iyiyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini değerlendiren Lavrov, "Herşey çok iyi ve faydalı geçti." dedi.

Lavrov "Mir" TV kanalına yaptığı açıklamada, "İki farklı ülke ve iki farklı partner ile görüşmeler dikkate alınınca sonuçlar tabi ki birbirinden farklı oluştu. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimiz Almanya ile ilişkilerimize göre daha olumlu tempolarla ilerliyor." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Almanya ile ticaret hacminin çok büyük olduğunu belirterek, "İki ülke birlikte çalışma konusunda ilgili. Alman şirketler Rusya'dan gitmiyorlar." dedi. Türkiye'ye gelince Rus bakan iki ülke arasında büyük projelerin hayata geçirildiğini, iki ülke liderinin bu süreçlerin nasıl ilerlerdiğine baktıklarını ve ek olarak neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Devam eden Lavrov, "Bu hem Türk Akımı'nı hem de Akkuyu projesini kapsıyor. Bilindik sebeplerden dolayı geçici olarak durdurulan ticari ve ekonomik ilişkilerimizin büyük çoğunluğu yeniden başlatıldı. Gerekli talimatlar devlet başkanımız tarafından verildi. Diğer konularda da çalışmalar devam edecek." dedi.