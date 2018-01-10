Lavrov ve Zarif Moskova’da görüşecek

Rusya’nın başkenti Moskova, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’da bir araya gelecek. Lavrov ve Zarif’in, geniş çaplı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

ZARİF MOSKOVA'YA HAREKET ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Zarif’in Moskova’ya hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığını dile getirdi.

İranlı Sözcü, Zarif’in Brüksel’e de ziyaret gerçekleştirerek Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir toplantıya katılacağını dile getirdi.