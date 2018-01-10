taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.327
USD
3,8019
EURO
4,5676
ALTIN
161,62
PETR
69,2900

Lavrov ve Zarif Moskova’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’da bir araya gelerek bir toplantı yapacak.

İHA | 10.01.2018 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

s

Rusya’nın başkenti Moskova, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’da bir araya gelecek. Lavrov ve Zarif’in, geniş çaplı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

ZARİF MOSKOVA'YA HAREKET ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Zarif’in Moskova’ya hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığını dile getirdi.

İranlı Sözcü, Zarif’in Brüksel’e de ziyaret gerçekleştirerek Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir toplantıya katılacağını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Örümceği öldürmeye çalışırken evini yaktı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam evinde gördüğü tarantula cinsi bir örümceği meşaleyle yakmaya çalışırken evini yakıp kül etti.
Striptiz yapan robotlar
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES fuarı birbirinden ilginç teknolojik gelişmelere sahne olurken, fuarın en çok misafir alan bölümü striptizci robotların sergilendiği yer oldu.
Tankla markete dalıp şarap çaldı
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun gerçekleştirdi.
TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara yeni yardımlar
Paktauw Bölgesi’ndeki Kyinyi Pyin kampında geçen ay çıkan yangından zarar gören ailelere gıda ve malzeme yardımı yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

177
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

154
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

71
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

222
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

67
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

136
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM