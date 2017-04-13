Lavrov'dan ABD'li bakanla yaptığı görüşme sonrası açıklama

"Görüşmeler açık ve kapsamlıydı, ikili ilişkilerde ve uluslararası ilişkilerde kilit önem taşıyan tüm konular ele alındı" diyen Lavrov, Suriye'de yapılan kimyasal silahlı saldırı hakkında da açıklamada bulundu:

"BİZ KİMSENİN SUÇUNU ÖRTMEYE ÇALIŞMIYORUZ"

"Şu anda ilişkilerin mevcut aşamasının çok sakin olmadığını saptadık. Birçok sorun var. Biz gerçekçiyiz ve bu engellerin aşılması için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunun farkındayız. Biz bunu hedefliyoruz. Biz kimsenin suçunu örtmeye çalışmıyoruz; biz net ve objektif bir soruşturma yürütülmesini istiyoruz.

"BİZ ORADA SURİYE'DE HÜKÜMETİN RİCASIYLA BULUNUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün yaptırımlarla tehdit etmedi. Bugün açık açık gündem maddelerimizi konuştuk. Birkez daha söylemem gerekirse, Suriye'de hükümetin ricasıyla bulunuyoruz. Orada terörle mücadele ediyoruz. Şam'da IŞİD ve El Nusra'nın yayılmaması için oradayız. Eğer işin gerçek tarafına bakarsanız.

"UMARIN TARİHTEN DERS ÇIKARTAN İNSANLAR ÜSTÜN GELİR"

Obama'nın kurduğu koalisyon amacıyla ilgilenmedi, IŞİD ve El Nusra ile etkili biçimde savaşmadı. El Nusra'yı ileride B planına geçip Esad rejimini devirmek için korudukları yönünde şüphemiz var. Bunun sonuçlarına değinmiştim, bunun Irak ve Libya'da gördük. Umarım, tarihten ders çıkartan insanlar üstün gelir."