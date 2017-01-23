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Lavrov'dan ABD'li demokratlara 'siyasi mayın' göndermesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; "Demokratlar Rusya-ABD ilişkilerini sabote etmek için 'siyasi mayın' döşedi" dedi.

23.01.2017 - 18:17
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile yeni ABD yönetimi arasındaki ilişkilerin Barack Obama yönetiminin döşediği siyasi mayınlar ve engellerden etkileneceğini söyledi.

OBAMA'YA ELEŞTİRİ

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, "Başkan Barack Obama yönetiminin görev süresinin son günlerinde 'titizlikle' yarattığı yasal engeller ve 'mayınlı araziler’, Rusya ve ABD arasındaki normal iletişimi ciddi biçimde zorlayacak" dedi.

'ABD İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIRIZ'

Demokratların ilişkileri sabote etmeye yönelik girişimlerini bildikleri için çok fazla ümitlenmediklerini kaydeden Lavrov, ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov, bunun ancak eşitlik, karşılıklı saygı ve terörle mücadele gibi alanlarda çıkar dengesi gözetme temelinde gerçekleşebileceği vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, Washington ile ikili ve uluslararası ilişkilerdeki konuları görüşmek için Trump yönetiminin şekillenmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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