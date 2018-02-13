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Lavrov'dan ABD'ye Suriye eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin Suriye'deki planlarına sert tepki gösterdi. Lavrov, ABD yönetiminin Suriye'yi bölmeye çalıştıklarını söyledi.

AA | 13.02.2018 - 17:15..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak “Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.

Lavrov'dan ABD'ye Suriye eleştirisi

ABD IRAK'I CANLANDIRMAK İSTİYOR

ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"AFRİN'İN DURUMUNU GÖRÜYORUZ"

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

“ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz.”

Lavrov, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası olduğunu söyledi.

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