Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Rus bakan Sergey Lavrov, Amerikalı kadın gazetecinin, "Amerikan elçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması girişimini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Yüksek sesle bağırın sizi duyamıyorum" cevabını verdi.
Amerikalı gazetecinin ise aldığı cevabın ardından odayı terk ettiği belirtildi.
"KUZEY KORE BMGK KARARLARINA UYMALI"
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına kesinlikle uyması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiler" denildi.