4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

1 Küçükçekmece'de bir binaya ses bombası atıldı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binanın girişine kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı.

2 UEFA'da seri başı takımlar belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz de turnuvaya veda ederken, bir üst tura çıkan ekipler belli oldu.

3 Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti Amerikalı bir gazeteci, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, ABD'nin Kudüs kararını sordu. Gazeteci aldığı cevap karşısında odayı terk etti.

4 Kerkük'te polislere saldırı düzenlendi Irak'ta Kerkük kentinde polis araçlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldı.

5 Eskişehir'de alacak kavgasında 3 kişi öldü Eskişehir'in Çiftler ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

6 Polonya Başbakanı Szydlo istifa etti Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Hukuk ve Adalet Partisi Yönetim Kurulu toplantısında istifa etti.