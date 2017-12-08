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Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Amerikalı bir gazeteci, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, ABD'nin Kudüs kararını sordu. Gazeteci aldığı cevap karşısında odayı terk etti.

İHA | 08.12.2017 - 02:46..
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Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Rus bakan Sergey Lavrov, Amerikalı kadın gazetecinin, "Amerikan elçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması girişimini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna "Yüksek sesle bağırın sizi duyamıyorum" cevabını verdi.

Amerikalı gazetecinin ise aldığı cevabın ardından odayı terk ettiği belirtildi.

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

"KUZEY KORE BMGK KARARLARINA UYMALI"

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD dışişleri bakanları, Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarına kesinlikle uyması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiler" denildi.

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