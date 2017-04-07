Le Pen: ABD 'dünya polisi' olmaya çalışıyor

Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, ABD'nin Suriye'de yaptığı saldırıyı eleştirdi. Le Pen, "Trump, ABD'nin 'dünya polisi' olmayacağını açıklamıştı ama dün yaptığı tam olarak buydu" dedi.

TRUMP'IN 'ANİ ADIMINA' ŞAŞIRDI

Le Pen France-2 televizyonuna yaptığı açıklamada Trump'ın 'ani adımı' nedeniyle 'şaşırdığını' söyledi.

ABD'nin Suriye'de yaptığı saldırının geri tepebileceğini belirten Le Pen "Trump, ABD'nin 'dünya polisi' olamayacağını açıklamıştı ama dün yaptığı tam olarak buydu" dedi.

CİHATÇI AŞIRILIĞIN YÜKSELEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Le Pen geçmişte Irak ve Libya'ya yapılan askeri müdahaleleri hatırlatarak, bu müdahalelerin cihatçı aşırılığın yükselmesine yol açtığını söyledi.