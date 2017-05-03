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Le Pen, Fillon'un konuşmasını kopyaladı

Aşırı sağcı Marine Le Pen’in bir konuşmasında François Fillon’un konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.

03.05.2017 - 10:06
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Le Pen’in önceki gün yaptığı mitingdeki konuşmasının bir bölümünün Fillon’un iki hafta önce yaptığı konuşmanın Fransa’nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin bölümünden yaklaşık dört paragraf ile bire bir aynı cümleleri içerdiği görüldü.

Fillon’un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıkan Le Pen’in yakın çalışma arkadaşları bunun bilinçli bir alıntılama olduğunu savunsa da sosyal medyada ve Fransa medyasında durum alay konusu oldu.

FİLLON MACRON'U DESTEKLİYOR

Pek çok televizyon kanalı konuyu ana haber bültenlerinde kullandı. Seçimin birinci turunda yüzde 20’ye yakın oy alan Fillon, birinci turda kaybetmesinin ardından merkezde bir siyaset yürüttüğünü belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron’u desteklediğini bildirmişti.

PAZAR GÜNÜ İKİNCİ TUR YAPILACAK

Kamuoyu yoklamalarında Le Pen ile yarışacak olan Macron önde görünüyor. Seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak.

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