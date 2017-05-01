Le Pen Fransa'da eşcinsel evliliği yasaklayacak

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

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Ankara'da 1 Mayıs

Ankara'da 1 Mayıs dolayısıyla Anadolu Meydanı ve Kolej Meydanı'nda yapılacak etkinlikler için 4 bin 500 polis görev aldı.