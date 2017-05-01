Le Pen Fransa'da eşcinsel evliliği yasaklayacak

BFM televizyon kanalında soruları yanıtlayan Marechal-Le Pen, Sosyalist Parti hükümeti tarafından 17 Mayıs 2013’te kanunlaştırılan yasayı Marine Le Pen seçilir seçilmez iptal edecekleri taahhüdünde bulundu.
"ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"
Marechal-Le Pen, “Bu önceliğimiz olmayacak ama bu konu hakkında çalışma yapacağımızın sözünü veriyorum.” dedi.
Eşcinsel evlilik konusu cumhurbaşkanı seçimi konusunda kampanya boyunca zaman zaman gündeme gelmişti.
EŞİ BAŞKA BİR ERKEKLE İLİŞKİ YAŞADI İDDİASI
Geçen günlerde Marechal-Le Pen’in eski eşinin başka bir erkekle ilişki yaşadığı yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştı.
Diğer taraftan Ulusal Cephe’nin başkan yardımcılarından Florian Philippot, eşcinsel olduğunu daha önce açıklamıştı.